Společnost Nová Huť, která převzala Liberty Ostrava, propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel firmy Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Odborový předák Petr Slanina řekl ČTK, že kvůli ohlášenému propouštění může mít huť do budoucna velký problém, protože přijde o experty z údržby, kteří znají specifické zařízení. Hromadné propouštění už Nová Huť nahlásila úřadu práce.
Zkrachovalou huť koupila v konkurzu firma bývalého ministra Martina Peciny. Nový vlastník podnik převzal před měsícem i s přibližně 2350 aktivními zaměstnanci. „Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke dvěma tisícům,“ řekl už tehdy Strouhal.
V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ řekl ČT ředitel.
Dodal, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.
Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou ‚srdcaři‘ a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak aby nám pomohli tam, kde to huť dneska potřebuje,“ řekl Strouhal.
Odbory: přijdeme o experty
Odborům se chystané propouštění nelíbí. „Celou dobu, co jsme jednali se zástupci nového vlastníka, tak jsme byli ujišťováni, že pokud ještě dojde k nějaké redukci, tak se to nebude týkat dělnických profesí. Ale bohužel z 250 je to 154 dělnických míst,“ řekl Slanina.
Jde podle něj hlavně o lidi z údržby. „Zařízení, které se tady provozuje, je hodně specifické a jedinečné, takže pokud my přijdeme o experty, co umí a vůbec znají to zařízení, tak to já za sebe vnímám do budoucna jako velký problém,“ řekl Slanina.
Se zaměstnavatelem budou odbory ještě jednat, hlavně o seznamech zaměstnanců. „Pokud zaměstnavatel dodrží legislativu, tak my nemáme moc možnosti, jak mu v tom zabránit. Jenom se mu budeme snažit, a děláme už to teď, vysvětlit, že do budoucna to bude velký problém,“ řekl Slanina.
Ředitel uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel ČT.
Liberty Ostrava skončila v konkurzu, poté co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová Huť.
Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.
Poptávka je
Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, pouští se první investice, takže toh všechno pomáhá. No a samozřejmě snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ řekl Strouhal.
Nejlepším provozem z hlediska přidané hodnoty je podle něj rourovna. „Na druhou stranu je to zase nejstarší trať, která tady je, takže má problémy, co se týká spolehlivosti výroby. Nicméně tam se nám daří navyšovat asi nejvíce. Steckelova válcovna jako nejmodernější provoz jede téměř bez problémů. Je akorát víceméně závislá na tom, abychom dostali včas kvalitní bramy (polotovary). No a středojemná válcovna zatím jede takovým ještě ne úplně optimálním režimem, funguje v podstatě tři týdny z měsíce,“ řekl ředitel. Firma se tam snaží o navýšení výroby.
„Proběhly investice do pecí, tak aby se zvýšila efektivita využití plynu a abychom zbytečně neztráceli peníze na energii, a chystáme investice do strojního vybavení, do kontroly kvality a podobně,“ řekl Strouhal.
