Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci meziměsíčně vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 4,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které v pátek na svém webu zveřejnil Úřad práce ČR. Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 354 314 lidí, o zhruba 13 tisíc více než v listopadu. Volných pozic v nabídce ale ubylo, jejich počet se snížil o přibližně 3200 na 87 422.
Předloni v prosinci byla nezaměstnanost v zemi menší, činila 4,1 procenta. Bez práce tehdy bylo 306 478 lidí a úřady evidovaly 246 573 volných míst.
Mezi kraji byla loni v prosinci nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém, 7,1 procenta. Naopak nejnižší byla v Praze (3,6 procenta). Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 9,9 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných, 2,7 procenta, hledal práci na Rychnovsku.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v daném měsíci 4,1 uchazeče. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 21,1 uchazeče na pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, zhruba jeden člověk na jedno volné místo.
Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v prosinci 332 942.
