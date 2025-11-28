Má to být revoluce ve stavebnictví. Tak podnikatelé sdružení v nové firmě Siment popisují technologii, jejíž nasazení ve velkém měřítku bude unikátní nejen v Česku, ale i ve světě. Ona technologie se nazývá Selective Paste Intrusion (SPI), což je v podstatě digitálně řízený tisk betonu. Umožňuje přesnou výrobu velkorozměrných a konstrukčně složitých betonových prvků bez potřeby podpůrných struktur a forem, tedy bednění. To umožňuje velkou flexibilitu ve tvarech betonových dílů a jde o věc velmi atraktivní pro náročné architekty a klienty.
- Jak vznikla nová firma Siment.
- Co obnáší unikátní technologie SPI.
- Jaké mají spolumajiteé nového podniku plány.
- Kde technologii využijí a kde bude její zázemí.
