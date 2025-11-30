Z Česka až do jedné z nejprestižnějších laboratoří pro výzkum umělé inteligence na světě. Eliška Vorel ušla dlouhou cestu a nyní si plní sen. „Nikdy by mě na střední škole nenapadlo, že budu pracovat s nositelem Nobelovy ceny. Tito lidé pro mě byli nedosažitelní, teď si toho vážím a inspiruje mě to. Zároveň vidím, že je to také jen člověk z masa a kostí, a i to je v uvozovkách motivující,“ přemítá. Řeč je o Demisi Hassabisovi, spoluzakladateli a CEO Google DeepMind, který za loňský rok získal Nobelovu cenu za chemii.
Právě v DeepMind, divizi pro výzkum AI v Googlu, je Eliška Vorel od letošního ledna seniorní produktovou manažerkou aplikace Gemini. Jde o hlavní AI jazykový model amerického technologického gigantu, který denně používají stovky milionů klientů po celém světě. „Jsem trochu jako dirigentka orchestru. Spolupracuji s AI výzkumníky, vývojáři a designéry. Nemusím umět všechno, ale musím rozumět tomu, co umí můj tým. Mým úkolem je nastavit vizi a strategii produktu: kam máme jít a proč,“ říká v rozhovoru pro HN Vorel. Jak se do Googlu dostala?
Co přesně v Googlu děláte?
Vedu tým, který vyvíjí aplikaci Gemini, konkrétně mám na starosti její placené verze. Mojí rolí je – zjednodušeně řečeno – vzít velké jazykové modely Gemini a převést je do podoby konkrétního produktu. A vytvořit tím most mezi touto technologií a běžnými lidmi.
Pracujete v jedné z nejprestižnějších laboratoří pro výzkum AI na světě: Google DeepMind. Jak jste se na tuto pozici dostala?
