Snížení regulované složky ceny elektřiny může nastat dva týdny poté, co o něm rozhodne vláda. Na konferenci Hospodářských novin Kompas pro Česko to v úterý řekl kandidát na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zopakoval, že vznikající kabinet ANO, SPD a Motoristů chce ke snížení regulované složky přistoupit kvůli zlepšení konkurenceschopnosti českých podniků. Zajistit to chce přenesením platby za podporu obnovitelných zdrojů energie ze spotřebitelů na státní rozpočet. Náklady Havlíček odhadl na 17 miliard korun ročně.
Podle Havlíčka by snížení regulované složky ceny elektřiny mělo být jedním z prvních kroků po jmenování nové vlády, které očekává ještě před Vánoci. „Na zlevnění elektřiny potom potřebuje Energetický regulační úřad 14 dní od chvíle, kdy dostane příslušné usnesení vlády,“ dodal Havlíček. Podle něj by se celková cena elektřiny po přenesení plateb za obnovitelné zdroje na stát měla v průměru snížit o deset procent. Dopad se bude lišit podle typu napětí, na které jsou odběratelé připojeni.
Havlíček očekává, že platbu za obnovitelné zdroje by měl zajišťovat státní rozpočet až do roku 2030, kdy vyprší podpora pro fotovoltaické elektrárny připojené v letech 2009 a 2010. Zároveň ale upozornil, že tato podpora tvoří jen zhruba čtvrtinu veškerých nákladů zařazených do regulované složky ceny elektřiny. Větší význam mají náklady na rozvoj přenosové soustavy, které do budoucna podle Havlíčka ještě porostou s dalším rozšiřováním obnovitelných zdrojů.
Vláda by do budoucna podle Havlíčka měla přesměrovat podporu z modernizačního fondu Evropské unie od budování drobných fotovoltaických zdrojů pro domácnosti na úpravu distribučních sítí. „Považuji za vhodné dávat méně dotací soukromému sektoru a více podpořit veřejnou infrastrukturu,“ řekl.
Havlíček také uvedl, že v dlouhodobém horizontu bude česká energetika založena na jaderných a obnovitelných zdrojích. V nejbližších deseti až 15 letech ale podle něj bude třeba zajistit stabilitu sítí pomocí uhelných a plynových elektráren. Stát proto podle něj musí zajistit podmínky pro rychlejší stavbu plynových zdrojů, které budou uhelné postupně nahrazovat, a nabídnout pro jejich provozování garantované výkupní ceny elektřiny.
