Krize německé automobilky Mercedes-Benz trvá už od závěru loňského roku. A stále nebere konce. Firmě klesají finanční čísla, propouští se napříč zeměmi včetně Česka a od investorů směrem k vrcholovému managementu zní, že mají poslední šanci vrátit německého výrobce aut na správnou cestu. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím je krize způsobena.
  • Kde se propouští.
  • Jak Mercedes tlačí auta na trh.
  • Jak z krize ven.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.