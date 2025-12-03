Krize německé automobilky Mercedes-Benz trvá už od závěru loňského roku. A stále nebere konce. Firmě klesají finanční čísla, propouští se napříč zeměmi včetně Česka a od investorů směrem k vrcholovému managementu zní, že mají poslední šanci vrátit německého výrobce aut na správnou cestu.
Co se dočtete dál
- Čím je krize způsobena.
- Kde se propouští.
- Jak Mercedes tlačí auta na trh.
- Jak z krize ven.
