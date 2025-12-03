Izraelská skupina AFI koupila od společnosti Skanska kancelářský komplex Port7 v pražských Holešovicích za 3,16 miliardy korun. Obě společnosti o tom ve středu informovaly v tiskové zprávě. Port7 se skládá ze tří kancelářských budov s pronajímatelnou plochou zhruba 36 tisíc metrů čtverečních a přilehlého pozemku určeného pro budoucí rozvoj. Všechny kancelářské a obchodní prostory jsou pronajaté.
Areál Port7 se nachází na břehu Vltavy v blízkosti dopravního uzlu v Holešovicích. V kancelářích sídlí například vydavatelství Economia, které vlastní Hospodářské noviny, společnosti Shoptet, Aeven, Sweco či Scott.Weber.
Podle zástupců Skansky a AFI jde o první transakci mezi oběma skupinami ve střední a východní Evropě. Obchod podle nich potvrzuje rostoucí zájem investorů o kvalitní a udržitelné projekty. „Akvizice projektu Port7 představuje pro AFI další významný milník a potvrzuje náš dlouhodobý zájem o kvalitní a strategicky umístěné projekty smíšeného využití. Port7 se po dokončení transakce stane cennou součástí našeho portfolia,“ uvedl zástupce generálního ředitele skupiny AFI Doron Klein.
Obchody s komerčními nemovitostmi v létě nespí. Prodává se komplex kanceláří u Vltavy Port7
Společnost AFI je pro Port7 podle Kristýny Nettlové, ředitelky právního a transakčního oddělení ve společnosti Skanska, velmi vhodným investorem. Díky zkušenostem v oblasti developerských projektů kancelářských a rezidenčních objektů totiž dokáže plynule navázat na vizi Skansky o rozvoji celého komplexu. Skanska zahájila výstavbu Portu7 v roce 2021 a dokončila ji v roce 2023.
AFI je realitní investiční a developerská skupina specializující se na komerční a bytové nemovitosti, obchodní parky, kancelářské komplexy, nákupní centra, maloobchodní centra, rezidenční projekty a projekty se smíšeným využitím. V Česku působí od roku 1997 a dokončila zde například nákupní centra Palác Flora, rezidenční komplexy Korunní Dvůr, Tulipa City, logistický park D8 European Park či některé kanceláře. V Praze se aktuálně společnost zaměřuje i na výstavbu nájemních bytů.
Podle analýz realitní platformy Prague Research Forum a realitně-poradenské společnosti Colliers by stavbaři letos v Praze měli přinejmenším dokončit kancelářské plochy za posledních deset let. Ve třetím čtvrtletí nedokončili žádnou kancelářskou budovu a nezačali stavět ani žádný nový projekt, pouze zahájili rekonstrukci jedné administrativní stavby. Zájem o pronájem pražských kanceláří přitom ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o sedm procent a meziročně o třetinu.
