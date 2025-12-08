Nejistota kolem historicky nejdelší uzávěry amerických federálních úřadů v kombinaci s pochybnostmi o návratnosti velkých investic do umělé inteligence se v listopadu přelila i na finanční trhy. Současný obrázek je však mnohem pozitivnější a zdá se, že akciové indexy v USA jsou opět připravené dobývat nová historická maxima. Nejznámější S&P 500 vzrostl od 20. listopadu přibližně o pět procent a od začátku roku si zatím připsal dvouciferné zhodnocení přes 16,5 procenta.
K obratu nálady přispěl mimo jiné výhled na další snížení úrokových sazeb, které by mělo přijít v tomto týdnu na zasedání centrálních bankéřů amerického Fedu. K tomu, aby akciové trhy pokračovaly v nastolené trajektorii růstu, je však potřeba ještě něco dalšího.
Co se dočtete dál
- Co musí Fed udělat, aby akciové trhy rostly.
- Proč nestačí jen snížit úrokové sazby.
- Jaké akcie na tom můžou vydělat.
