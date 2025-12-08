Vrtulníky typu S-70M v modifikaci Firehawk, které získá Letecká služba Policie ČR, bude Česko využívat jako první země v Evropě. Protože budou hrazeny z evropských zdrojů, budou využívány i při mezinárodních záchranných misích. Novinářům to řekla generální ředitelka České letecké servisní (ČLS) Monika Kowalczyková. Ředitelka v pondělí za společnost slavnostně podepsala nákupní kontrakt na dodávku Firehawků se společností PZL Mielec ze Sikorsky Aircraft Corporation, která stroje vyrábí.
Rámcové smlouvy na až tři nové a až tři repasované vrtulníky pro Leteckou službu Policie ČR uzavřelo ministerstvo vnitra s ČLS z českého holdingu Helicopter Alliance podnikatele Jaroslava Strnada v listopadu. Rámcové smlouvy byly uzavřené až do výše 4,9 miliardy korun. Nové stroje budou právě Firehawky, repasované pak vrtulníky UH-60L Black Hawk, které dodá společnost ČLS ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics. Vrtulníky získané z přebytků amerických ozbrojených sil projdou podle ČSL kompletní modernizací. Nové stroje jsou hrazené z rozpočtu Evropské unie, modernizace zbylých vrtulníků je hrazena z národních zdrojů, uvedl už dříve ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN).
Vrtulník S-70M Firehawk je verzí vrtulníku Black Hawk, který disponuje specializovaným vybavením pro letecké hašení. „Black Hawk je klasický víceúčelový vrtulník střední třídy, a to, co dělá z Black Hawku Firehawk, je hasicí zařízení. To znamená, že má integrovanou nádrž, která je podvěšená pod trupem vrtulníku,“ vysvětlila Kowalczyková. Aby mohla nádrž fungovat, musí mít vrtulník specifický, vyšší podvozek. Firehawk je podle ředitelky specifický typem čerpání vody, které je možné na zemi, což ne všechny vrtulníky umožňují. Běžně vrtulníky čerpají za letu, což ale není možné například v noci.
Firehawky navíc mají velkou kapacitu, unesou zhruba čtyři tuny nákladu. Navíc podle Kowalczykové mohou hasicí prostředky dávkovat, zatímco u vrtulníků s takzvanými bambi vaky je vše vypuštěné najednou.
Nové vrtulníky budou kromě hasičů využívat i policisté a záchranná služba. Zařízení pro hašení z nich lze odmontovat. „Dodavatel United Rotorcraft garantuje, že zacvičená posádka to zvládne za hodinu. Demontuje podvozky, demontuje nádrž a dá tam normální podvozky. Vrtulník je potom schopen plnit jakékoli mise, které provozovatel potřebuje,“ dodala ředitelka.
ČSL zajistí také výcvik leteckého personálu a techniků, dodá náhradní díly a soupravy pro pozemní vybavení. Skupina Helicopter Alliance sdružuje podle informací na webu šest firem z Česka, USA a Slovenska a specializuje se na modernizaci letadel a vrtulníků se zaměřením na typ Black Hawk UH-60.
