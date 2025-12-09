Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se shodly na zmírnění dvou směrnic, které zavazují firmy informovat o udržitelnosti a kontrolovat svůj dopad na společnost. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA, podle kterých rozhodnutí přišlo po měsících tlaku ze strany podniků i některých států. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament a členské státy Rady EU.
Vyjednavači obou evropských institucí se shodli na tom, že povinnost reportovat nefinanční informace například z environmentální nebo sociální oblasti budou mít pouze společnosti s více než 1000 zaměstnanci a s ročním čistým obratem nad 450 milionů eur (přibližně 10,9 miliardy korun). Pro firmy sídlící mimo EU stanovily hranici pro podávání zpráv o udržitelnosti na 450 milionů eur obratu dosaženého v unii.
Tato dohoda z velké části odpovídá návrhu Evropské komise na snížení počtu firem, které kvůli směrnici o vykazování podnikové udržitelnosti (CSRD) musí takové informace sdílet. Komise s cílem posílit konkurenceschopnost v únoru navrhla úpravu původních pravidel, podle kterých měly za určitých podmínek reportovat už společnosti s 250 zaměstnanci. Podle komise tato změna osvobodí 80 procent firem, na které se mělo opatření původně vztahovat.
Dohoda se týká také úpravy směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), která po společnostech žádá, aby identifikovaly a řešily nepříznivé dopady své činnosti na lidská práva a životní prostředí. Zástupci parlamentu i Rady EU se shodli, že by povinnost měly dodržovat pouze společnosti s nejméně 5000 zaměstnanci a s čistým obratem 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy korun). Stejná pravidla mají platit pro neevropské firmy se stejným obratem v EU.
