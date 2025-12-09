Jeho životopis je plný manažerských funkcí. Prošel několika významnými firmami, kde sbíral zkušenosti – pracoval třeba jako obchodní ředitel nebo šéf nákupu, postupně začal působit v nejvyšších managementech. Řídil i firmu s miliardovým obratem. „Když jsem ale překročil hranici pětapadesáti let, pro personální trh jsem byl rázem mrtvý,“ popisuje Martin své peripetie s hledáním práce. Celé jméno zveřejnit nechce, obává se, že by tím šance na získání odpovídajícího místa definitivně pohřbil.

Martinova zkušenost není ojedinělá. Podle personálních agentur se firmy stavějí k najímání manažerů nad 50, respektive 55 let obecně vlažně a upřednostňují mladší ročníky. Přesto existují způsoby, jak své šance na pracovním trhu zvýšit.

Co se dočtete dál

  • Jaké předsudky panují ve firmách o manažerech nad 55 let.
  • U jakých firem mají šanci získat práci i starší manažeři.
  • Jak ve výběrovém řízení předejít odmítnutí kvůli věku.
