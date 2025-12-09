Jeho životopis je plný manažerských funkcí. Prošel několika významnými firmami, kde sbíral zkušenosti – pracoval třeba jako obchodní ředitel nebo šéf nákupu, postupně začal působit v nejvyšších managementech. Řídil i firmu s miliardovým obratem. „Když jsem ale překročil hranici pětapadesáti let, pro personální trh jsem byl rázem mrtvý,“ popisuje Martin své peripetie s hledáním práce. Celé jméno zveřejnit nechce, obává se, že by tím šance na získání odpovídajícího místa definitivně pohřbil.
Martinova zkušenost není ojedinělá. Podle personálních agentur se firmy stavějí k najímání manažerů nad 50, respektive 55 let obecně vlažně a upřednostňují mladší ročníky. Přesto existují způsoby, jak své šance na pracovním trhu zvýšit.
Co se dočtete dál
- Jaké předsudky panují ve firmách o manažerech nad 55 let.
- U jakých firem mají šanci získat práci i starší manažeři.
- Jak ve výběrovém řízení předejít odmítnutí kvůli věku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.