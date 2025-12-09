Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom v úterý informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.
„Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže,“ uvedl ÚOHS. Rozhodnutí je pravomocné.
Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci, byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.
Divize energetiky chemičky Synthesia, vyčleněná letos v dubnu do společnosti Synthesia Power, zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví na Pardubicku. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. „Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu,“ uvedla zbrojovka dříve v tiskové zprávě.
Colt CZ vyrábí ruční palné zbraně a munici pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4000 lidí. Od roku 2020 se s jejími akciemi obchoduje na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
Kaprain je česká investiční skupina, kterou Karel Pražák založil v roce 2013. Soustřeďuje se na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, maloobchod a média. V současnosti má přes 6000 zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun. Průmyslová divize skupiny Kaprain se zaměřuje především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.
