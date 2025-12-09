Někteří investiční stratégové letos varovali, že americké akcie jsou nadhodnocené a technologická bublina by mohla splasknout. Výraznější propad však přišel jen v dubnu, kdy americký prezident Donald Trump uvalil vysoká dovozní cla, jinak americké burzy pokračovaly v růstu. Otázka, zda z „drahých“ amerických akcií částečně vystoupit a přesunout kapitál například na evropské trhy, tak zůstává aktuální i pro příští rok. Cenový rozdíl mezi oběma regiony je značný: s evropskými akciemi se v poměru k očekávaným firemním ziskům obchoduje zhruba za dvě třetiny hodnoty amerických.

Co se dočtete dál

  • Který region nabídne investorům vyšší zisky a na čem to záleží.
  • Jakou roli sehrává vývoj kurzu amerického dolaru a zda bude dále oslabovat.
  • Zda dává smysl stahovat část portfolia z USA a umístit tyto peníze jinde, třeba v Evropě.
  • Co by mělo tvořit páteř celého portfolia retailového investora.
