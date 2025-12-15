V Česku dodnes nejsou propojená a sdílená zdravotní data. „Chybí jednotná elektronická zdravotní dokumentace, do které by ošetřující lékař mohl nahlédnout,“ říká Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical. Právě data a jejich analýza přitom mohou výrazně přispět k prodloužení lidského věku. Ašerová v rozhovoru pro Ekonom dále popisuje, proč některé zdravotnické obory v privátní sféře prodělávají a jak se podle ní bude péče měnit s nástupem AI. Mluví i o tom, jak se dá zvládnout dvoukariérové manželství, když doma čekají děti a oba partneři stojí v čele velkých projektů.

Co se dočtete dál

  • Jak přechod na prediktivní medicínu mění mění zdravotnictví.
  • Jak mohou soukromé kliniky doplňovat veřejný sektor.
  • Jak udržet kvalitní zdravotnický personál bez finančních pobídek.
