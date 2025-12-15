V Norsku plánují postupně ukončit daňová zvýhodnění na elektrické vozy, v Itálii naopak zavádějí šrotovné, díky němuž stojí elektromobil jako jízdní kolo. Návrat podpory plánují i v Německu nebo Velké Británii. V Česku jsou dotace na elektrická auta ožehavé politické téma: má stát občanům nebo firmám přispívat na pořízení elektrického auta? Mají takové dotace smysl? Jak by měly správně vypadat? Zeptali jsme se ve třech analytických společnostech.
„Dostupnost je klíčem k masovému přijetí elektromobilů. Infrastruktura a šíře palety nabízených modelů je až další v pořadí,“ píše v jedné ze svých tiskových zpráv sdružení evropského autoprůmyslu ACEA. Zejména to podle ní platí v chudších evropských zemích, kde se HDP na hlavu pohybuje okolo 26 tisíc eur (v Česku je hrubý domácí produkt na osobu 34 200 eur, průměr EU je 38 100 eur). „Bez pobídek, které sblíží cenu spalovacích a elektrických vozidel, existuje riziko, že přechod k elektromobilitě bude výsadou bohatších národů,“ doplňuje ACEA.
Co se dočtete dál
- Proč se systém pobídek nemusí daňově vyplatit.
- Co v některých zemích nastalo po zrušení dotací na elektroauta.
- Jak se situace promění s emisními povolenkami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.