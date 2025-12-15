Dlouho se o tom spekulovalo, nyní je to zřejmé. Rok 2035 a s ním spojený konec prodeje aut se spalovacími motory nebude tak úplně definitivní. Zdroje HN z autoprůmyslu i z Bruselu se shodují s těmi ze zahraničních médií: Evropská komise v úterý zmírní plány na to, jaká auta se budou smět za deset let na kontinentu prodávat. A měla by mezi nimi být i ta, která jezdí na paliva z ropy. Jeden ze symbolů Green Dealu by měl částečně padnout.
Co se dočtete dál
- Jaké by měly být výjimky.
- Co musí automobilky splnit.
- Kolik vozů by tak mohly prodávat.
- Co bude dál.
