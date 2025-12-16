Představitelé Skupiny D se začali veřejně bránit proti nařčení z podvodů při organizování sbírky na drony pro Ukrajinu. „Někdo se snaží opakovaně vyvolat dojem, že naše pomoc je nejen podezřelá, ale že se chceme prostřednictvím naší občanské aktivity obohatit. Je úplně jedno, že jsme auditováni a kontrolováni. Stal se z nás terč,“ uvedl herec Ondřej Vetchý a představitel spolku na úterní tiskové konferenci.
Reagoval tak na zásah vojenské policie z minulého týdne, v jehož rámci došlo k obstavení účtů spolku i soukromých kont. Údajně až do výše čtvrt miliardy korun, což odpovídá součtu všech peněz, které od počátku sbírky na konci roku 2023 lidé i větší dárci na drony věnovali.
Naposledy v úterý dopoledne majitel Seznamu Ivo Lukačovič oznámil, že daroval 100 milionů korun iniciativě Dárek pro Putina a zároveň podpořil Skupinu D. „Ten anonymní dárce, co teď věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů Kč přes nadaci Dalibora Dědka, jsem byl já. Nechtěl jsem s tím nikde exhibovat, ale tahle dezinformační kauza mě přesvědčila, že teď je možná potřeba znovu zdůraznit, že naše peníze, peníze malých dárců, jsou na Ukrajině stejně potřebné jako ty z ,vojensko-průmyslových komplexů‘,“ uvedl Lukačovič na síti X i v diskusi pod článkem na Seznam Zprávy.
Na tiskové konferenci mluvil i Jan Veverka, který je hlavním byznysovým hybatelem Skupiny D. Za spolkem stojí také byznysmen Dalibor Dědek. „Objednali jsme na sebe také forenzní audit a každá výdajová položka je kontrolována. Včetně toho, zda nedodáme předražené zboží. Jsme bytostně přesvědčeni, že neděláme nic špatně,“ uvedl Jan Veverka.
Představitelé Skupiny D vysvětlovali, že dodržují veškeré platné zákony a připustili, že zřejmě podcenili komunikaci kolem svých aktivit. Všichni členové dělají svoji práci bez úplaty a ve svém volném čase, řekl jeden z nich, Milan Mikulecký.
