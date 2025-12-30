Poptávka po zábavní pyrotechnice klesla ve specializovaných prodejnách před letošním silvestrem meziročně o desítky procent. Podle obchodníků, které ČTK oslovila, za to může novela zákona, která od prosince zavedla omezení při používání pyrotechniky. Asociace českých profesionálních ohňostrojařů vyzvala ke změně zákona a žádá také o zrušení mapy od ministerstva zemědělství, která ukazuje místa, v nichž je podle novely zakázané vybranou pyrotechniku odpalovat. Vyjádření resortu zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu, které novelu připravilo, ČTK zjišťuje.
U určitých objektů - nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic nebo zoo - musí lidé při odpalování pyrotechniky nově dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů. Výjimku má kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, v níž jsou například bouchací kuličky. Obce mají rovněž možnost částečně nebo úplně zakázat používání pyrotechniky na svém území. Zákaz se nemůže vztahovat na kategorie pyrotechniky F1 a dále F4, kam spadají profesionální ohňostroje, a T2, což je divadelní pyrotechnika. Vedle toho je také zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních, opět s výjimkou kategorie F1.
Třeba v pražské prodejně MARTHYpyro je zájem o zábavní pyrotechniku meziročně nižší o 60 až 70 procent. Pokles až o 70 procent eviduje také společnost Chili Roses.cz z Olomouce. „Lidé jsou hodně zmatení, vlastně ani pořádně neví, co můžou a nemůžou. Takže spousta lidí radši nekupuje nic,“ uvedl za firmu Petr Růžička. Podle něj i zvažují, zda podnikání neukončit.
Prodejce Pyromaniac z Náchoda přišel zhruba o 80 procent zakázek na ohňostroje od měst a obcí. Původně přitom očekával, že pokles bude v důsledku novely činit maximálně čtvrtinu. „Škody, co se týče materiálu, jsou veliké, protože my, abychom se přichystali na profesionální ohňostroje, tak to zboží objednáváme i půl roku dopředu. Netušili jsme, že obce se toho až tak razantním způsobem zaleknou,“ řekl zástupce jednatelky Richard Koutný. Naopak prodeje pro fyzické osoby jsou podle něj meziročně podobné.
Asociace českých profesionálních ohňostrojařů bude po státu požadovat náhradu škody, která podle ní obchodníkům v důsledku novely vznikla. „Dopady na podnikání jsou závažné – hrozí propouštění zaměstnanců a likvidace společností, které přispívají do státního rozpočtu ročně cca dvěma miliardami korun,“ sdělila asociace.
Mapa, kterou vytvořilo ministerstvo zemědělství, zároveň podle asociace neodpovídá realitě a obce a lidi zastrašuje, míní. Mluvčí resortu Vojtěch Bílý už dříve ČTK řekl, že mapa je pouze orientační.
Z obchodních řetězců letos zábavní pyrotechniku stejně jako v minulosti nenabízí Billa a Tesco. Lidl tento rok o týden zkrátil dobou, po jakou pyrotechniku prodává, a omezil i sortiment. „Co se týká zájmu, oproti loňskému roku je mírně nižší. Největší nákupní vlnu ale teprve čekáme, celkový zájem tedy budeme moci posoudit až zpětně,“ řekla za firmu Iveta Barabášová.
V řetězci Penny je zatím poptávka po pyrotechnice podle mluvčí Martiny Dvořákové meziročně na podobné úrovni. E-shop Alza pak očekává, že zájem proti loňsku stoupne. Třeba prskavky, kterých se obvykle prodá nejvíc, jdou letos ještě rychleji na odbyt než minulý rok, uvedla mluvčí Eliška Čeřovská.
Zavedená omezení při používání pyrotechniky proti tomu částečně přispěla k vyšší silvestrovské obsazenosti restaurací, řekl ČTK v pondělí předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře ČR a restauratér Luboš Kastner. Podle něj bude pro některé hosty příjemnější být na silvestra venku.
