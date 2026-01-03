Prodejce sportovního zboží Sportega aktuálně patří mezi evropské lídry co do prodeje prémiových značek především pro hokejisty. Působí na 15 trzích Evropy a na začátku letošního prvního čtvrtletí přibydou do portfolia další dvě země: Velká Británie a Španělsko. „Británie je po Americe a Číně třetí největší e-commerce trh na světě, což je pro nás v Evropě nejzajímavější příležitost z hlediska objemu. Španělsko je zase vyloženě raketový a běžecký trh,“ jmenuje primární důvody vstupu právě do těchto zemí Lukáš Lesovský, generální ředitel Sportegy.
S HN kromě plánů souvisejících s expanzí hovořil i o tom, jak modernímu e-shopu dokáže extrémně pomoci s efektivitou práce AI anebo jak se firma za posledních několik let dokázala dostat ze ztráty, která ji vznikla po splasknutí e-commerce bubliny po covidových letech 2020 až 2022.
V kolika zemích aktuálně Sportega působí a jaké jsou vaše nejbližší plány?
Aktuálně jsme v 15 zemích a na začátku příštího roku, v prvním kvartálu, jich bude 17. Náš web obsluhujeme v 11 jazycích. Do tří let chceme být ve 25 zemích a postupně přidávat další segmenty jako golf nebo pozemní hokej. Naším cílem je být v podstatě všude v Evropě.
Teď se chystáte do Velké Británie a Španělska. Proč zrovna tyto dva trhy?
Děláme si analýzu každého trhu – kupní sílu, ceny, jak se tam prodávají vybavení na sporty, kterým se věnujeme a podobně. Británie je po Americe a Číně třetí největší e-commerce trh na světě, což je pro nás v Evropě nejzajímavější příležitost z hlediska objemu. Španělsko je zase vyloženě raketový a běžecký trh. Jsou to těžké trhy, ale my už roky úspěšně fungujeme ve Švýcarsku, což je legislativně podobně složitý systém jako Británie po brexitu.
Co se dočtete dál
- Čím si chce Sportega podmanit Velkou Británii a Španělsko.
- Kolik taková expanze e-shop zhruba stojí.
-
- Jak v a čem konkrétně nejvíce online prodejci sportovního zboří pomáhá umělá inteligence.
-
- Jak se Sportega dostala z propadu po splasknutí e-commerce bubliny a co pro to bylo klíčové.
-
- Proč Sportega nechce být nejlevnější a jak se odlišuje od Amazonu či Decathlonu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.