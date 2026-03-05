The Prague Castle Events pořádá ve čtvrtek 5. března třetí ročník Global Ecommerce Congressu (GECOM), který přináší celodenní program věnovaný nejzásadnějším tématům současné e-commerce, umělé inteligence a digitalizace B2B firem. Akce propojí špičkové osobnosti české technologické scény, lídry e-commerce a B2B firem a inovátory, kteří formují podobu podnikání v digitální éře.
Přenos z Martinického paláce na Pražském hradě můžete sledovat od 7:30, program začíná v 8:15.
GECOM 2026 se zaměří na to, jak AI mění obchodní modely, řízení firem, zákaznickou zkušenost i mezinárodní expanzi. Program nabídne strategické přednášky, panelové diskuse, případové studie a konkrétní návody pro implementaci AI-first přístupů do firemních procesů. Součástí bude také prostor pro networking a představení praktických řešení od technologických firem.
Klíčová témata programu 2026
-
Predikce vývoje AI v Česku, Evropě, USA a Číně – dopady na e-commerce a retail.
-
AI-first strategie ve firmách – jak nastavit leadership, procesy a kulturu.
-
AI governance vs. růst – řízení rizik, bezpečnost, inovace a legislativa.
-
AI-first commerce Česko 2026 – jak budou vypadat e-shopy a marketplaces příštích let.
Generativní AI v marketingu – automatizace obsahu, personalizace, kampaně a predikce chování zákazníků.
-
B2B transformace s AI – automatizace obchodních procesů, lead scoring a optimalizace pipeline.
-
Expanze na mezinárodní trhy díky AI a datové analytice.
-
Cloudová pevnost s AI – infrastruktura, bezpečnost a efektivita v době AI boomu.
-
Digitální bezpečnost – detekce malwaru, sociální inženýrství a ochrana před novými hrozbami.
Kongres přivítá více než 50 odborníků a lídrů české digitální scény. Mezi hlavní vystupující patří zástupci společností: Slevomat, Alensa, Atairu, Shoptet, Leadgen Akademie, Leadspicker.
Vystoupí také zástupci technologických firem, marketéři, architekti digitálního byznysu, zakladatelé úspěšných e-commerce projektů a experti na AI implementaci. Diskutovat budou o budoucnosti české e-commerce, o roli dat a o tom, jak české firmy mohou držet krok s globální konkurencí.
Součástí kongresu budou i zahraniční hosté z technologického a e-commerce prostředí. Na programu je také večerní afterparty, která navazuje na tradici předchozích ročníků a patří k největším networkingovým setkáním roku v rámci české digitální komunity.
Očekává se účast více než 500 odborníků, CEO, zakladatelů start-upů, investorů, inovátorů a technologických lídrů.
„Cílem GECOM 2026 je ukázat, jak AI mění české podnikání napříč obory. Kongres propojí špičky e-commerce, technologie a inovací na jednom místě,“ říká Jan Novotný, organizátor akce.
Více o programu: https://www.gecomcon.com/program-3/
