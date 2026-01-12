Zaměstnavatelé nesouhlasí s plánem vlády znovu zastropovat důchodový věk na 65 letech. S ohledem na demografický vývoj nepovažují tento krok za šťastný. Chtějí s vládou ANO, SPD a Motoristů spolupracovat aspoň na motivačních opatřeních, která pomohou lidi udržet v práci i v penzi. Na tiskové konferenci po pondělním jednání tripartity to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Odbory naopak záměr kabinetu penzijní věk znovu zmrazit na 65 letech vítají.
Důchodový věk se zvyšuje už léta, a to u mužů o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři měsíce. Na 65 let se má dostat na počátku 30. let. Podle reformy minulé vlády by pak posouvání mělo pokračovat do 67 let, ale pomalejším tempem než dosud – o měsíc ročně. Na hranici 67 let by měl penzijní věk skončit v roce 2057. Kabinet ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení počítá se zrušením navyšování a stropem na 65 letech.
Podle Rafaje se zaměstnavatelé s tímto záměrem nemůžou ztotožnit. „Jednak je to špatný signál veřejnosti, že jednotlivé vlády co čtyři roky mění strategie a vize, což je nesrozumitelné pro občany. I s ohledem na vývoj demografie se domníváme, že ten krok není úplně šťastný. Vyzvali jsme vládu, abychom spolupracovali aspoň na konceptu motivace k práci v důchodovém věku,“ uvedl Rafaj.
Česko čeká ve 30. letech obří výpadek pracovních sil. Do důchodu začnou odcházet nejpočetnější ročníky takzvaných Husákových dětí ze 70. let. Na trh práce naopak nastupují slabé generace. Lidí v aktivním věku tak ubude, počet seniorů v penzi naopak výrazně vzroste.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) naopak po opětovném stropu na důchodový věk volala. „Ocenili jsme, že programové prohlášení obsahuje celou řadu věcí,“ uvedl na tiskové konferenci předák centrály Josef Středula.
Pracující starobní důchodci nemusí po reformě minulé vlády od loňska posílat státu odvody na důchodové pojištění 6,5 procenta ze základu výdělku, když o to sociální správu požádají. Opatření má motivovat k setrvání na trhu práce. Nahradilo dřívější mírné zvyšování starobní penze za odpracovanou dobu navíc. Vláda ANO, SPD a Motoristů se k původnímu modelu chce vrátit. Slibuje za každý odpracovaný rok navíc zvýšení důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu i ponechání „stávajícího systému slev na sociálním pojištění“. Odpuštění penzijního pojistného využilo loni za říjen podle sociální správy 145 600 seniorů a seniorek. V říjnové výplatě tak měli v průměru o 2257 korun víc. Loni od ledna do října si mohli nechat celkem 3,56 miliardy korun. Podle správy pracujících důchodců postupně přibývá.
