Mladí lidé vyměnili diskotéky za kavárny či bistra, ale ve spotřebě alkoholu zatím podle dat výrazně střídmější nejsou. V rozhovoru pro HN to říká generální ředitel Mast-Jägermeisteru pro Česko a Slovensko Jiří Štětina. Proti předchozím generacím už prý ale gen Z „nepanákuje“ tak jako ti starší. Jaké drinky jsou mezi mladšími spotřebiteli populární, jak se je Jägermeister snaží oslovit a co v budoucnu nahradí aktuálně trendy gin?
Průměrný Čech v roce 2024 vypil 6,1 litru lihovin, což je nejméně od roku 1979. Jak klesající spotřeba v posledních letech dopadá na trh s nimi?
Co se dočtete dál
- Jak dopadá klesající spotřeba alkoholu na dovozce lihovin.
- Proč k propadu spotřeby došlo.
- V čem se liší vztah mladé generace k alkoholu.
- Jak se mění chuťové preference Čechů.
- Která lihovina nahradí v budoucnu populární gin.
