Národní rozvojová banka (NRB) ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) spouští pro malé a střední podniky program Investiční úvěrování Expanze. Pro podnikatele je v něm připraveno 5,13 miliardy korun. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámili ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) a předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.
Program kombinuje úvěrování od komerčních bank s úvěrováním od NRB s nulovou sazbou. „Je to nepřímý nástroj podpory, tedy žádná dotace,“ uvedl Havlíček. Podle Nidetzkého budou moci podniky žádat o investiční úvěry od jednoho do 100 milionů korun s délkou splatnosti až 15 let. Využít je budou moci na pořízení strojů, technologií, softwaru, licencí, budov a modernizace provozů. Úvěr bude bezúročný do 50 procent investice, zbytek si mohou firmy dofinancovat samy.
„Je zde velká pravděpodobnost, že financování bude ‚padesát na padesát‘. V kombinaci nulové sazby od NRB a tržní sazby z komerčního úvěru se firmy dostanou na nižší sazbu,“ řekl Nidetzký. Program Expanze tak podle něj eliminuje negativní dopady vysokých úrokových sazeb.
K živnostníkům a malým firmám míří obnovené záruky i hotové peníze na investice, k dispozici budou miliardy
Finanční nástroj je součástí Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je určený pro firmy ze zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu, dopravy a skladování, ubytování, stravování a pohostinství či z informačních a komunikačních činností. Žádosti o úvěry bude NRB přijímat od 2. února.
„Program Expanze může podpořit oživení utlumených firemních investic v době, kdy výkon ekonomiky stojí především na spotřebě domácností,“ řekl ČTK prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Jako pozitivní skutečnost hodnotí to, že nastavení programu předpokládá zapojení komerčního bankovního financování, čímž program staví na tržních principech, a zcela tak při financování projektů firem nevytěsňuje soukromý sektor.
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost má skončit v roce 2027, celkem je v něm pro Česko k dispozici 81,5 miliardy korun. Navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který mezi lety 2014 a 2020 rozdělil 100 miliard korun.
