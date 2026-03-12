Cena nafty v Česku za týden vzrostla o 5,79 koruny na průměrných 40,89 koruny za litr, přičemž jen za poslední den se zvýšila o šedesátník. V porovnání s koncem února, kdy začala válka na Blízkém východě a zdražila kvůli tomu ropa na světových trzích, je tak průměrná cena dieselu u tuzemských čerpacích stanic o 7,79 koruny vyšší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla o něco méně. V současné době se benzin prodává v průměru za 37,18 koruny za litr, před týden byl o 2,50 koruny levnější a na konci února o 3,57 koruny levnější. Proti situaci před rokem je benzin nyní o 1,64 koruny na litru dražší a nafta je dražší o 5,89 na litru.
Izrael a USA 28. února letecky zaútočily na Írán, což prezident USA Donald Trump zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. V důsledku konfliktu cena ropy roste, severomořský Brent se ve čtvrtek přechodně dostal i nad 100 dolarů za barel. Nafty je navíc na trhu už několik let nedostatek zejména kvůli výpadkům způsobeným útoky Ukrajinců na ruské rafinerie a kvůli západním sankcím na vývoz z Ruska.
Ceny paliv na čerpacích stanicích sleduje a srovnává s vývojem na burze i české ministerstvo financí, které ve čtvrtek ČTK sdělilo, že se zatím neukazuje, že by prodejci zneužívali blízkovýchodní konflikt a nepřiměřeně zvyšovali marže pohonných hmot. Od pondělí začne plošně sbírat od prodejců údaje o maržích, a to i zpětně kvůli srovnání se situací před začátkem bojů v Íránu. Další kroky kvůli zdražování pohonných hmot ale úřad podle ministryně Aleny Schillerové (ANO) nechystá.
Před zahájením útoku na Írán ceny paliv v Česku zhruba od začátku loňského prosince do poloviny ledna klesaly a poté mírně kolísaly. V den zahájení války, 28. února, byla průměrná cena benzinu v Česku 33,61 koruny za litr a nafty 33,10 koruny za litr.
V uplynulém týdnu se průměrná cena nafty u českých pump každý den zvýšila v rozmezí od šedesátníku do 1,25 koruny. Nárůst ceny benzinu byl od 15 do zhruba 60 haléřů.
Mezi regiony nejlevnější paliva natankují řidiči ve Zlínském kraji, kde je benzin v průměru za 36,71 koruny za litr a nafta za 40,45. Nejdražší paliva pak zůstávají v Praze. Benzin tam stojí průměrně 38,08 koruny za litr a diesel 41,87 koruny za litr.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 11. březnu 2026 (v Kč/l):
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|ČR
|37,18
|40,89
|Praha
|38,08
|41,87
|Středočeský
|37,36
|41,10
|Jihočeský
|36,79
|40,50
|Plzeňský
|37,72
|41,17
|Karlovarský
|36,98
|40,73
|Ústecký
|37,03
|40,84
|Liberecký
|36,83
|40,64
|Královéhradecký
|37,03
|40,61
|Pardubický
|36,91
|40,64
|Vysočina
|37,34
|40,94
|Jihomoravský
|37,49
|41,10
|Olomoucký
|37,24
|40,83
|Zlínský
|36,71
|40,45
|Moravskoslezský
|37,02
|41,06
Zdroj: CCS
