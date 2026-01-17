Japonský fenomén Pokémon letos slaví už 30 let a také v Česku se těší setrvalému úspěchu. Nejprve jako dětský seriál na přelomu tisíciletí. Před deseti lety pak nastal druhý „hype“, když stejná generace chytala virtuální pokémony v ulicích pomocí svých mobilních telefonů. Nyní je na obzoru další pokémoní vlna, neboť jiný obrovský fenomén – dánské Lego – poprvé v historii vydává oficiální stavebnice s touto licencí.

V úterý Lego spustilo předobjednávky na první sady. Vlajková loď celé série – tři původní a ikonické postavy Venusaur, Charizard a Blastoise s téměř 7000 kostkami za 650 dolarů (v Česku zhruba 16 500 Kč) – se vyprodala během několika hodin. Již následující den se tyto sety objevovaly v inzerátech s cenami přesahujícími tisíc dolarů, což je téměř dvojnásobek doporučené maloobchodní ceny.

To okamžitě rozdmýchalo debatu: půjde o další investiční legohit, nebo na těchto stavebnicích běžný investor nevydělá?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Vyplatí se investovat do stavebnic s tématikou pokémonů.
  • Jaké Lego má největší šance na zhodnocení.
  • Jak na zájem fanoušků reaguje výrobce.
  • Proč nemusí být sázka na velké a drahé stavebnice správná.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.