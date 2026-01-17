Japonský fenomén Pokémon letos slaví už 30 let a také v Česku se těší setrvalému úspěchu. Nejprve jako dětský seriál na přelomu tisíciletí. Před deseti lety pak nastal druhý „hype“, když stejná generace chytala virtuální pokémony v ulicích pomocí svých mobilních telefonů. Nyní je na obzoru další pokémoní vlna, neboť jiný obrovský fenomén – dánské Lego – poprvé v historii vydává oficiální stavebnice s touto licencí.
V úterý Lego spustilo předobjednávky na první sady. Vlajková loď celé série – tři původní a ikonické postavy Venusaur, Charizard a Blastoise s téměř 7000 kostkami za 650 dolarů (v Česku zhruba 16 500 Kč) – se vyprodala během několika hodin. Již následující den se tyto sety objevovaly v inzerátech s cenami přesahujícími tisíc dolarů, což je téměř dvojnásobek doporučené maloobchodní ceny.
To okamžitě rozdmýchalo debatu: půjde o další investiční legohit, nebo na těchto stavebnicích běžný investor nevydělá?
Co se dočtete dál
- Vyplatí se investovat do stavebnic s tématikou pokémonů.
- Jaké Lego má největší šance na zhodnocení.
- Jak na zájem fanoušků reaguje výrobce.
- Proč nemusí být sázka na velké a drahé stavebnice správná.
