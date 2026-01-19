Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka plánuje zvýšit svůj podíl v italském výrobci luxusních jachet Ferretti na 29,9 procenta ze současných 14,5 procenta. KKCG Maritime v pondělní tiskové zprávě oznámila, že se rozhodla podat nabídku na odkup až zhruba 52,1 milionu akcií firmy Ferretti za 3,5 eura za kus. Maximální celková hodnota nabídky tak činí zhruba 182,5 milionu eur (4,4 miliardy Kč).
KKCG Maritime uvedla, že nabídka potvrzuje její záměr sehrát aktivnější roli v podpoře dalšího růstu a rozvoje společnosti Ferretti. Upozornila, že nabídka nesměřuje ke stažení akcií společnosti Ferretti z burzy a že její podíl ve firmě nepřekročí hranici 30 procent, takže nevznikne povinnost učinit nabídku na převzetí celého podniku.
„Tato nabídka odráží náš dlouhodobý závazek vůči společnosti Ferretti a ambici aktivně přispívat k jejímu budoucímu růstu,“ uvedl zakladatel a předseda představenstva KKCG Karel Komárek. KKCG Maritime je akcionářem společnosti Ferretti od jejího vstupu na milánskou burzu v roce 2023.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist