Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1500 do 6000 eur (zhruba 36 tisíc až 146 tisíc korun), oznámil v pondělí na tiskové konferenci ministr životního prostředí Carsten Schneider. Peníze, které vláda vyčlenila, podle něj vystačí zhruba na 800 tisíc vozů.
„Je to program, kterým chceme udělat něco pro životní prostředí, pro automobilový průmysl, ale obzvlášť pro rodiny, které by si jinak nové auto, které je ekologické, nemohly dovolit,“ uvedl ministr.
O subvence budou moci zájemci žádat zpětně k 1. lednu, a to na plně elektrické vozy, ale i na plug-in hybridní automobily, které splní určité podmínky. Jednou z nich bude podle Schneidera dojezd na elektřinu nejméně 80 kilometrů. „Je to silný impulz pro elektromobilitu v Německu,“ dodal ministr.
Subvence budou moci získat domácnosti, jejichž zdanitelný roční příjem nepřesahuje 80 tisíc eur (1,9 milionu korun). Vyšší příspěvek dostanou rodiny s dětmi, u nich bude i vyšší hranice ročního příjmu, a to 90 tisíc eur (2,2 milionu korun). Automobil si přitom budou moci koupit i na leasing.
O parametrech chystaných subvencí informoval už v pátek deník Bild. Týž den se měla konat i Schneiderova tisková konference, na které měl ministr oznámit podrobnosti. Na poslední chvíli ale byla zrušena a přesunuta na pondělí. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí se na poslední chvíli objevily námitky uvnitř vlády. O víkendu se ale podařilo najít konečnou dohodu.
Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
Německý stát nákup elektromobilů podporoval už dříve. Podporu zrušila předchozí vláda kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám na konci roku 2023. Prodej elektromobilů v Německu se pak v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů.
