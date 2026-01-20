Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou cla prostředkem pro jeho agresivní a imperialistickou zahraniční politiku, jejímž nejnovějším cílem je Grónsko. Trumpovi voliči ale zavedení tarifů na dovoz neamerického zboží podporovali s představou, že se jich cla nedotknou a že vše zaplatí „cizinci“. Jenže data ukazují, že nic není vzdálenější realitě.
Institut pro světovou ekonomiku v německém Kielu (Kiel Institut für Weltwirtschaft) spočítal, že exportéři na sebe berou jen čtyři procenta nákladů, které dovozci zaplatí. Zbylých 96 procent přenesou exportéři ve zvýšených cenách zboží na americké spotřebitele a firmy. Jen za loňský rok se příjmy z cel zvýšily zhruba o 200 miliard dolarů. Tato částka jsou tedy faktické daně navíc, které Američané federální vládě zaplatili.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní zjištění německého Kielského institutu.
- Na základě čeho analytici k závěrům došli.
- Proč nacházejí dovozci alternativu americkému trhu.
