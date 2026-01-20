Knižní trh už není jen o lásce k literatuře, je to byznys řízený distributory a tvrdými aukcemi. Martin Vopěnka, majitel nakladatelství Práh a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů, popisuje, že distributoři si berou až 54 procent z ceny knihy, a zkoumá, zda je dnes pro autory těžší prosadit se než před 30 lety.

Začnu trochu netradičně: čtete?

Popravdě je čtení moje slabší stránka. Mám dvě profese: jsem nakladatel a zároveň spisovatel. A čím víc píšu, tím míň čtu. Právě teď pracuji na novele se specifickým literárním stylem a obrazností a nechci, aby mě cizí styl při psaní vyrušoval. Po dopsání si někdy vezmu jednu dvě knížky. Víc než beletrie mě ale dlouhodobě baví naučná literatura: filozofie, historie a především astrofyzika. Tam beru skutečnou inspiraci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se dnes může český autor uživit psaním knih.
  • Podle čeho nakladatelé vybírají knihy, které vydají.
  • Jak nyní funguje ekonomika nakladatelství, knižního trhu a jak se změnily marže.
  • Kolik stojí práva na nákup zahraničního titulu.
  • Co nakladatelé chystají, aby podpořili čtení.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.