Knižní trh už není jen o lásce k literatuře, je to byznys řízený distributory a tvrdými aukcemi. Martin Vopěnka, majitel nakladatelství Práh a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů, popisuje, že distributoři si berou až 54 procent z ceny knihy, a zkoumá, zda je dnes pro autory těžší prosadit se než před 30 lety.
Začnu trochu netradičně: čtete?
Popravdě je čtení moje slabší stránka. Mám dvě profese: jsem nakladatel a zároveň spisovatel. A čím víc píšu, tím míň čtu. Právě teď pracuji na novele se specifickým literárním stylem a obrazností a nechci, aby mě cizí styl při psaní vyrušoval. Po dopsání si někdy vezmu jednu dvě knížky. Víc než beletrie mě ale dlouhodobě baví naučná literatura: filozofie, historie a především astrofyzika. Tam beru skutečnou inspiraci.
Co se dočtete dál
- Jak se dnes může český autor uživit psaním knih.
- Podle čeho nakladatelé vybírají knihy, které vydají.
- Jak nyní funguje ekonomika nakladatelství, knižního trhu a jak se změnily marže.
- Kolik stojí práva na nákup zahraničního titulu.
- Co nakladatelé chystají, aby podpořili čtení.
