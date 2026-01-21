Emotivní jízda od začátku do konce. Tolik momentů, které mě zlomily. Tolik emocí, které se mnou cloumaly. Zavřete knihu a nevíte, co dělat se svým životem. Těmito slovy popisují čtenářky na sociálních sítích svůj intenzivní emocionální zážitek po přečtení románu Onyxová bouře.
Jde o třetí díl ságy od čtyřiačtyřicetileté americké spisovatelky Rebeccy Yarros, která se stala symbolem jednoho z nastupujících knižních trendů. Román spadá do populárního žánru romantasy, který kombinuje prvky epické fantasy, draky, magii a válečné konflikty, s intenzivní, často explicitní romantickou linií. Podobné knihy cílí především na mladé dospělé lidi ve věku 18 až 30 let.
Co se dočtete dál
- Které knihy vévodí prodejním žebříčkům v českých knihkupectvích.
- Jak sociální sítě pomáhají prodejům a v čem je naopak podkopávají.
- Proč chystají nakladatelé kampaň na prodej knih a jak čtení pomáhá vašemu zdraví.
- Co některým nakladatelům vadí na on-line antikvariátech.
- Jak se ekonomicky daří autorům a nakladatelům.
