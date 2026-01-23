Cena nových akcií CSG na tabuli za zády Michala Strnada kolísala necelou půlhodinu po začátku obchodování těsně nad hodnotou 31 eur, když zjevně spokojený miliardář ukončil oficiální část vstupu na burzu Euronext v Amsterdamu.
Zbrojaři CSG vstupují na burzu. Čím můžou být pro běžné investory zajímaví a jak si stojí proti konkurenci?
Příprava na vydání akcií CSG byla nezvykle rychlá, což potvrdil i šéf burzy René van Vlerken. „O IPO jsme bavili možná už víc než dva roky. Tím, že jsme loni vypsali veřejně obchodovatelné bondy, tak jsme uvnitř skupiny, v jejím nastavení, byli připraveni,“ vysvětlil Michal Strnad v krátkém rozhovoru pro HN rychlé uvedení akcií na trh.
Co se dočtete dál
- - Jakým směrem se bude CSG vyvíjet
- - Kam bude investovat peníze získané z burzy
- - Na jaké regiony a obory se zaměří
