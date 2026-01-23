V úterý by provozovatel přenosové soustavy ČEPS měl oficiálně zveřejnit napjatě očekávané rozhodnutí ohledně budoucnosti uhelných elektráren skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Bez velkého přehánění půjde o nejdůležitější energetickou událost roku, která značně ovlivní prakticky vše, co se v odvětví v následujících měsících bude dít.
Sev.en v závěru loňského roku oznámila, že kvůli nerentabilitě ukončí nejpozději v březnu 2027 provoz elektráren Počerady, Chvaletice a také teplárny v Kladně. Úkolem ČEPS bylo posoudit, do jaké míry by konec zdrojů ohrozil energetickou bezpečnost Česka, a otevřít tak cestu k jejich dalšímu, dotovanému fungování.
Podle informací HN správci přenosové soustavy již ke svému rozhodnutí dospěli.
Co se dočtete dál
- Jak zní doporučení ČEPS k osudu elektráren Pavla Tykače.
- Jak se bude stanovovat výše podpory, kterou bloky získají.
- Jak to dopadne na odběratele elektřiny.
- Co to znamená pro ceny tepla v Kladně.
