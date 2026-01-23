Zhruba pro dvě desítky zaměstnanců a členů vedení skupiny CSG to byla viditelná úleva. V okamžiku, kdy Michal Strnad v pátek ráno přesně v devět mohutně udeřil do gongu na amsterdamské burze Euronext, aby slavnostně zahájil obchodování s akciemi firmy, rozzářily se jejich obličeje nelíčenými úsměvy.
„Ano, je to slavnostní pocit. Ale v pondělí zase půjdeme do práce jako obvykle,“ řekl nad sklenkou šampaňského místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour. Tíha okamžiku letošního největšího IPO v Evropě a největšího ve zbrojařském oboru za dekády na něm vlastně není vidět.
Co se dočtete dál
- Jak vypadalo pozadí uvedení na burzu v Amsterdamu.
- Jak příchod CSG vnímá ředitel burzy.
- Jaké dary si burza a CSG daly.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.