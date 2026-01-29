Češi mají zvláštní schopnost věřit dvěma věcem současně. Zaprvé že stát se o ně ve stáří postará. Zadruhé že „nějak to dopadne“, protože doposud to tak vždycky bylo. Ne nadarmo se také říká, že Češi vyrostli na pohádkách. Jenže demografie je v tomhle směru neúprosná: čím dál víc lidí bude pobírat důchod a čím dál míň lidí na něj bude vydělávat. Výsledek se dá shrnout do jedné věty: náhradový poměr – tedy podíl důchodu vůči průměrné mzdě – bude do budoucna klesat. Současní důchodci dostávají 43 procent průměrné hrubé mzdy, lidé, kteří do penze půjdou později, budou mít podle Národní rozpočtové rady výrazně méně. V roce 2060 bude pro všechny důchodce náhradový poměr 38 procent průměrné budoucí mzdy. A jestli něco Čechy spolehlivě znejistí, pak je to představa, že ve stáří spadnou z „normálního života“ do režimu permanentního šetření. Týdeník Ekonom proto sestavil návod, jak se zabezpečit na důchod.
