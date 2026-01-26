Nebývá zrovna zvykem, že si česká firma k většímu rozmachu byznysu na Západě vybere centrum Paříže. Peter Hajduček, šéf prodejce módy a obuvi Footshop, ještě v loňském rozhovoru s HN o plánech na expanzi do Francie jen mluvil. Na konci minulého týdne se ale Hajduček z obhlídky vznikající prodejny vrátil a potvrdil, že pařížskou pobočku otevře ještě letos. Bude to první kamenný obchod rostoucí firmy na západ od hranic Česka.
Co se dočtete dál
- Kdy se prodejna otevře.
- Jaké jsou náklady na expanzi do Francie.
