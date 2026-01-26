Nebývá zrovna zvykem, že si česká firma k většímu rozmachu byznysu na Západě vybere centrum Paříže. Peter Hajduček, šéf prodejce módy a obuvi Footshop, ještě v loňském rozhovoru s HN o plánech na expanzi do Francie jen mluvil. Na konci minulého týdne se ale Hajduček z obhlídky vznikající prodejny vrátil a potvrdil, že pařížskou pobočku otevře ještě letos. Bude to první kamenný obchod rostoucí firmy na západ od hranic Česka.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy se prodejna otevře.
  • Jaké jsou náklady na expanzi do Francie.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.