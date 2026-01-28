Miroslav Kalousek (dříve TOP 09) požádal o stažení své kandidatury do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Uvedl to ve středu na síti X. Důvod nesdělil. Kalouska, který byl dosavadním místopředsedou rady, nominovali Motoristé. Koaliční kabinet změnu v sestavě deseti zástupců vlády ve správní radě VZP schválil minulý týden.
Kalousek měl podle návrhu ministerstva zdravotnictví v radě jako místopředseda skončit, ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale před týdnem nevyloučil, že v ní bude dál působit jako nominant sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se tehdy k nominaci Kalouska vyjádřil vyhýbavě. „Ještě jsme o tom neměli čas mluvit, o tom se bude mluvit na klubu,“ uvedl.
Do rady bývalého ministra financí a předsedu KDU-ČSL i TOP 09 navrhovali Motoristé. „Požádal jsem o stažení své kandidatury do správní rady VZP,“ napsal ve středu Kalousek. Své rozhodnutí zatím nijak nevysvětlil.
Zdravotnictví čekají velké změny, naznačuje Vojtěchův výběr náměstka. Tlačit chce třeba využívání dat
Složení orgánů pojišťoven se obměňuje po volbách pravidelně. Správní radu největší zdravotní pojišťovny, která hospodaří ročně s více než 341 miliardami korun, tvoří vedle deseti členů jmenovaných vládou dalších 20 volených Poslaneckou sněmovnou. Ta by se volbou měla zabývat do konce ledna, kdy současné radě končí mandát.
Motoristé se v pondělí dostali do otevřeného sporu s prezidentem Petrem Pavlem poté, co Hrad zveřejnil SMS zprávy, které jejich předseda Petr Macinka poslal Pavlovi prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře. Snaží se v nich Pavla přesvědčit, aby jmenoval čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlava státu považuje zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie už oznámila, že obdržela podnět k prošetření obsahu zpráv. Macinka své výroky za vydírání nepovažuje.
