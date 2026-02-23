Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v pondělí odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách.
Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15, pět míst zůstalo neobsazených. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.
Zdravotnictví čekají velké změny, naznačuje Vojtěchův výběr náměstka. Tlačit chce třeba využívání dat
Odvolaný ředitel Kabátek podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ztratil jeho důvěru, zmínil například opakované zásahy policie v pojišťovně. Pro Kabátkovo odvolání podle ministra byli i zástupci opozice ve správní radě VZP. Vojtěch to řekl na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády.
„Rozhodnutí bylo velmi jednoznačné, drtivá většina, očividně včetně opozičních, byla pro odvolání pana ředitele Kabátka a volbu jeho nástupce pana Duškova,“ řekl Vojtěch. Kabátek udělal podle něj spoustu dobré práce. „S tímto škraloupem ale nemůže pokračovat v čele VZP,“ dodal.
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.
