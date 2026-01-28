Státní zástupkyně obžalovala někdejšího předsedu představenstva podniku na výrobu gramofonových desek GZ Media Zdeňka Pelce kvůli loňské nehodě u Nového Strašecí na Rakovnicku. Uvedl to server Novinky.cz. Pelcův vůz se čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Obžalovaný podle kriminalistů řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu jeden rok až šest let ve vězení, uvedl server.
Konkurence ve výrobě desek sílí, přišla na to, že je to zlaté vajíčko, říká vinylová světová jednička Zdeněk Pelc. Náladu mu to nekazí
"Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Rakovníku podala na čtyřiasedmdesátiletého muže obžalobu pro přečin usmrcení z nedbalosti a dále pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky," cituje web mluvčí středočeské policie Vlastu Suchánkovou. Obžaloba byla podle Suchánkové podána 19. ledna.
Pelc loni počátkem června přejel svým vozem Lexus do protisměru na silnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Narazil do vozu Škoda Yeti, jehož jednašedesátiletý řidič srážku nepřežil. Pelce přepravil vrtulník s těžkými zraněními do nemocnice.
Společnost GZ Media je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě v čele představenstva nahradil jeho syn Zdeněk Pelc mladší.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist