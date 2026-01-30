A přitom stačilo „jen“ vyrobit ten správný telefon. iPhone 17 při uvedení na trh loni na podzim sklidil nečekaně nadšené recenze. Applu se bez křiklavých změn ve schopnostech telefonu podařilo vyrobit zařízení, které nabídlo skok v poměru ceny a výkonu. Přesně to firma potřebovala po vlažném přijetí iPhonu 16 s polovičatými službami Apple Intelligence. Zákazníci to ocenili a jejich zájem se projevil i na hospodářských výsledcích v prvním čtvrtletí finančního roku 2026, které firma zveřejnila po čtvrtečním konci burzovního obchodování ve Spojených státech.
Obrat vzrostl meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,93 bilionu korun). Obrat z prodejů iPhonu přinesl firmě 85,27 miliardy dolarů, o 23 procent více než o rok dříve. Naopak prodejům MacBooků a nositelných zařízení se tolik nedařilo.
Co se dočtete dál
- Jak se Applu dařilo v jednotlivých segmentech a kde má další potenciál.
- Jak se firma chce vyrovnat se zdražováním čipů a pamětí.
- Co si Apple slibuje od koupě neznámého izraelského AI start-upu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.