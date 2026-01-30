Růst ekonomiky Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zpomalil na 0,3 procenta z tempa 0,4 procenta ve třetím čtvrtletí. V rychlém odhadu to v pátek oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Růst hrubého domácího produktu (HDP) Česka zpomalil na 0,5 procenta z tempa 0,8 procenta o čtvrtletí dříve, ukázala v pátek data Českého statistického úřadu (ČSÚ), s nimiž Eurostat pracuje.
Růst v eurozóně činil proti předchozímu čtvrtletí rovněž 0,3 procenta, a zůstal tak stejný jako ve třetím čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky EU zpomalil na 1,4 procenta z tempa 1,6 procenta ve třetím čtvrtletí, růst eurozóny pak zvolnil o desetinu procentního bodu na 1,3 procenta.
Podle odhadu celoročního růstu HDP, založeného na čtvrtletních sezonně a kalendářně očištěných datech, vykázala ekonomika eurozóny růst o 1,5 procenta a ekonomika celé EU o 1,6 procenta. Tyto předběžné bleskové odhady vývoje HDP vycházejí ze zdrojů dat, které jsou neúplné a mohou být ještě dál zpřesňovány.
Ze zemí, za které už jsou data k dispozici, dosáhla nejvyššího růstu Litva, kde se hrubý domácí produkt mezičtvrtletně zvýšil o 1,7 procenta. Následuje Španělsko a Portugalsko, kde ekonomika vykázala v obou případech růst o 0,8 procenta. Naopak nejhůře si vedlo Irsko, jehož ekonomika jako jediná klesla, a to o 0,6 procenta.
Nezaměstnanost je v Česku nejnižší
Míra nezaměstnanosti pak v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v listopadu i v prosinci 2024, uvedl Eurostat. V Česku se míra nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem snížila o 0,1 procentního bodu na 3,1 procenta. Česko tak mělo nejnižší nezaměstnanost z celé unie. Eurostat ale používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.
V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti snížila na 6,2 procenta z listopadové hodnoty 6,3 procenta. Předloni v prosinci nezaměstnanost v zemích platících eurem činila také 6,3 procenta.
Kromě Česka byla nízká míra nezaměstnanosti také na Maltě a v Polsku, kde činila 3,2 procenta. V Bulharsku se pak snížila na 3,3 procenta. Naopak nejvyšší byla nezaměstnanost ve Finsku, kde dosáhla 10,2 procenta. Ve Španělsku činila deset procent.
Eurostat odhaduje, že v prosinci bylo v EU bez práce 13,043 milionu lidí, z toho 10,792 milionu v eurozóně. Ve srovnání s listopadem se počet nezaměstnaných v EU snížil o 94 tisíc a v eurozóně o 6 tisíc. Meziročně se ale počet nezaměstnaných v EU o 71 tisíc zvýšil, v eurozóně naopak o 5000 klesl.
Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.
V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v Česku v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
