Na světě jsou dva hlavní výrobci velkých proudových byznys jetů - americký Gulfstream a kanadský Bombardier. Do jejich souboje, který připomíná rivalitu amerického Boeingu a evropského Airbusu u velkých dopravních letadel, může zasáhnout nejnovější hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten rozvířil vodu postem, který publikoval na svojí sociální síti Truth Social.
“Kanada brání prodeji letadel Gulfstreamu skrze certifikace. Pokud se to okamžitě nevyřeší, uvalím cla 50 procent na všechna kanadská letadla prodaná ve Spojených státech,” napsal Trump v postu na Truth Social. Zároveň přidal ještě mnohem větší a problematičtější hrozbu. Napsal, že zruší certifikace pro letouny Bombardier Global Express a dále všechna letadla kanadské výroby. Akcie firmy na to během pátku reagovaly propadem o více jak sedm procent.
Přestane létat pět tisíc letadel?
