Nová dávka tří milionů dokumentů z Epsteinova spisu odhalila další kontakty členů americké vlády s odsouzeným pedofilem Epsteinem. V množství e-mailů a zpráv se objevila i informace, že se Bill Gates nakazil sexuálně přenosnou nemocí po sexu s „ruskými dívkami“.
Mluvčí Billa Gatese tyto informace odmítá jako absurdní, kontakty mezi bývalým šéfem Microsoftu a Jeffreyem Epsteinem jsou však známé už od roku 2019 a roli hrály i při rozvodu Melindy a Billa Gatesových v roce 2021.
Co se dočtete dál
- Co obsahují zveřejněné e-maily, které si poslal sám Jeffrey Epstein.
- Jak na obvinění reaguje Bill Gates.
- Proč nelze obsah Epstainovy složky odmítnout jako pouhou fikci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.