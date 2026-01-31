Nová dávka tří milionů dokumentů z Epsteinova spisu odhalila další kontakty členů americké vlády s odsouzeným pedofilem Epsteinem. V množství e-mailů a zpráv se objevila i informace, že se Bill Gates nakazil sexuálně přenosnou nemocí po sexu s „ruskými dívkami“.

Mluvčí Billa Gatese tyto informace odmítá jako absurdní, kontakty mezi bývalým šéfem Microsoftu a Jeffreyem Epsteinem jsou však známé už od roku 2019 a roli hrály i při rozvodu Melindy a Billa Gatesových v roce 2021.

