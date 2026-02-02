Poprvé za posledních šest let přes milion vyrobených aut. Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1 065 000 vozů, meziročně o 15 procent víc. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách z toho připadá 907 100 aut značky Škoda. V Indii se výroba meziročně víc než zdvojnásobila na 73 800 vozů. Automobilka o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.
Firma vyrobila 112 500 elektrických SUV Škoda Elroq a téměř 77 tisíc SUV Enyaq. Nárůst zaznamenala automobilka také u produkce komponentů. Loni vyrobila přes 329 tisíc bateriových systémů pro elektrické a plug-in hybridní vozy Škoda i modely koncernu Volkswagen, přes milion převodovek a víc než půl milionu motorů.
„Jak ukázal vývoj v uplynulém roce, rozšíření našich výrobních kapacit v roce 2024 se vyplatilo. Poprvé za posledních šest let jsme překročili hranici milionu vyrobených vozů Škoda,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.
Německo spouští miliardové dotace na elektromobily. Škoda Auto se raduje, ale pro českého zákazníka nemusí jít o dobrou zprávu
Ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi vyrobila loni automobilka 605 600 vozů, což je meziročně o 4,9 procenta víc. Kromě výroby modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Enyaq a Enyaq Coupé tam Škoda Auto loni v lednu spustila sériovou výrobu dalšího plně elektrického modelu Elroq, z linek ho do konce roku sjelo 112 500.
V Kvasinách, kde se montují modely Škoda Octavia, Karoq a Kodiaq, vyrobila automobilka 301 500 škodovek. Vedle toho se tu vyrobilo 40 200 seatů. V závodě ve Vrchlabí vzniklo 721 400 sedmistupňových automatických převodovek DQ200, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek.
V Indii se výroba víc než zdvojnásobila z předloňských 32 800 na loňských 73 800 vozů značky Škoda. Kromě toho zde vyrobili i více než 85 000 vozů dalších koncernových značek. Ve Vietnamu, kde loni Škoda zahájila s lokálním partnerem v novém závodě montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad z Indie, vzniklo do konce roku 2500 vozů. V Kazachstánu, kde se z částečně rozložených sad montují modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq, vzniklo 2800 vozů.
Škoda celosvětově zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí, v Česku má tři výrobní závody. V současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. Loni firma celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 procenta, na 1 043 900.
