Když řetězec Lidl zařadí nějaký výrobek do svých akčních letáků, objednává ho podle šéfa Tomasze Kuzmy u dodavatelů až stonásobné množství. Takové výkyvy jsou ale extrémně náročné na výrobu i logistiku. Zákazníci pak na druhé straně kvůli vysokým rozdílům mezi běžnou a akční cenou ztrácejí přehled, kolik by co mělo normálně stát. Když jim doma nějaká potravina dojde, nejdou ji hned koupit za přemrštěnou neakční cenu, ale při listování letáky čekají, až se v nich zboží objeví.
Že slevové šílenství v Česku dospělo do situace, která není komfortní pro nikoho, upozorňují experti dlouhodobě. Na to nyní reaguje i lídr tuzemského potravinového maloobchodu. Podle Kuzmy Lidl s akcemi rozhodně nekončí. Postupně však bude upravovat ceny zboží na nižší úroveň, která by měla být trvalá. Cílem je právě ulevit zákazníkům i dodavatelům od stresu, který je s akcemi spojený. „Jde o to zklidnit nakupování,“ říká Kuzma v prvním rozhovoru od svého nástupu na pozici šéfa Lidlu v říjnu 2024.
Připravujete velkou úpravu cen. O co konkrétně půjde?
Český trh je výjimečný tím, že promoce jsou zde relativně silné, možná nejsilnější v celé Evropě. My jako diskont číslo jedna máme jasnou strategii, kterou bych nazval „everyday low price“. Je pro nás důležité, aby zákazníci měli možnost nakupovat každodenně za tu nejlepší cenu. V praxi to znamená, že začátkem roku jsme začali s trvalým zlevňování našich bioproduktů. S tím jsme měli obrovský úspěch a chceme v tom pokračovat. Rozšiřujeme tedy trvalé snížení cen na nejoblíbenější produkty každodenní spotřeby. Není to konec akčních cen, letáky budou existovat dál. Ale s novou kampaní Ceny v klidu chceme zaručit trvale nízké ceny jako alternativu k akčním nabídkám, aby zákazníci byli schopni nakupovat oblíbené produkty nejen v akci, ale každý den.
Co se dočtete dál
- Jaké zboží plánuje Lidl zlevnit a o kolik.
- Jak zareaguje Lidl na kritiku samoobslužných pokladen.
- Kolik investoval řetězec v posledních letech do svých prodejen.
- Proč začal Lidl prodávat piva malých pivovarů a jaké další potravinové trendy aktuálně „frčí“.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.