Horníci ve středu z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli poslední vozík s uhlím. Symbolicky tak téměř po 250 letech ukončili dobývání černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru i v celém Česku. Slavnostnímu ceremoniálu v zaplněném prostoru takzvaného náraží jámy přihlížely desítky pozvaných hostů, další lidé ho sledovali venku na dvou velkoplošných obrazovkách.
Jediným producentem černého uhlí v Česku je firma OKD, kterou nyní prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledních desetiletích postupně všechny doly zavřela. Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února. Poslední vozík českého černého uhlí ve středu vyjel z hloubky 1300 metrů.
„Dole se vozík nabil do klece, tam ho natlačili. Pak byla jízda asi čtyři minuty směrem nahoru, protože z té hloubky to tak dlouho trvá,“ popsal cestu posledního vozíku závodní Dolu ČSM Karel Blahut, který vydal pokyn k vyvezení vozíku a následně podal hlášení generálnímu řediteli OKD Romanu Sikorovi.
Novinářům Blahut řekl, že to byl pocit, jaký člověk zažije jednou za život. „Bohužel, mám tu smůlu, že jsem u toho, protože škoda toho bohatství, které tady zůstalo,“ řekl. Někdy v budoucnu se podle něj pro uhlí v podzemí možná ještě najde využití.
„Určitě si toho vážím, že jsem u toho mohl být a téměř po 40 letech v hornictví a 15 letech, co jsem na Dole ČSM dělal závodního, že jsem to mohl ukončit. Byla to víceméně i moje povinnost z hlediska hornické cti,“ dodal Blahut, který v sobotu 31. ledna sfáral naposledy a poté nastoupil do starobního důchodu.
Řečníci při slavnostním ceremoniálu hovořili o hrdosti na hornické povolání, smutku i nostalgii. Generální ředitel OKD Roman Sikora ale řekl, že se chce dívat i do budoucnosti. „OKD už přestane být těžební společnost, to jednoznačně, ale já bych si moc přál, kdyby OKD nebylo vymazáno z mapy světa a aby značka OKD fungovala i nadále, byť už se nebude zabývat důlní činností,“ uvedl.
OKD mění své podnikání, bude například jímat a využívat důlní plyn, začíná podnikat ve výrobě topných směsí. Ukončení těžby černého uhlí v Česku bude mít podle analytiků na tuzemskou energetiku spíše jen zanedbatelný dopad.
„Máme připraveno několik projektů, z většiny se rekrutují z oblasti energetiky, protože to je byznys, kterému, si myslím, že rozumíme a dokážeme ho rozvinout. Představuju si to tak, že značka OKD nezahyne, nezmizí, ale že budeme pokračovat v činnosti a přineseme tomuto regionu tolik potřebná pracovní místa,“ řekl Sikora.
Dotěžíme, zabezpečíme a šlus, za dva týdny důchod. Sfárali jsme do posledního černouhelného dolu v Česku
V roce 1990 se černé uhlí těžilo ve 13 zemích, které jsou nyní součástí Evropské unie, v současnosti zbývá už jen Polsko. I tam je podle českých odborníků sice těžba ztrátová, ale podporuje a udržuje ji stát.
V Česku se ještě těží hnědé uhlí, které se dobývá povrchově v několika velkolomech v severozápadních Čechách. Také tato těžba by ale za pár let měla skončit.
Další část slavnostního rozloučení s těžbou černého uhlí se odehrála odpoledne v Ostravě. Městem prošel hornický průvod ke katedrále Božského Spasitele, kde se konala bohoslužba za horníky. Sloužil ji biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David a hudebně ji doprovodil pěvecký sbor Permoník Karviná.
Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150. Končí i většina pracovníků dodavatelských firem. OKD si ponechá téměř 700 lidí, které bude potřebovat na útlumové práce na Dole ČSM a na zahájení nového podnikání.
Technická likvidace Dolu ČSM, ve kterém se uhlí těžilo skoro půl století, potrvá asi tři roky, podle plánu by měla být dokončena na přelomu let 2028 a 2029. Společnost OKD si na ni našetřila 3,3 miliardy korun. Součástí bude ekologická likvidace zařízení používaných v dole, bezpečné uzavření všech důlních děl, likvidace jam či demolice povrchových objektů.
Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku a na severní Moravě miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí. Jejich vytěžení by bylo mimořádně technicky i ekonomicky náročné, a případné obnovení těžby v budoucnu je proto podle odborníků velmi nepravděpodobné.
První přesně lokalizovaný nález černého uhlí v regionu byl učiněn roku 1763 ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě. Těžit se toto palivo v Ostravě a okolí začalo v 70. letech 18. století. Hlavní vlna uzavírání šachet přišla v 90. letech minulého století.
V roce 1990 měla firma OKD téměř 98 tisíc zaměstnanců, o deset let později jich bylo už jen něco přes 20 tisíc. Na konci roku 2020 pracovalo v dolech OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 7000 lidí, po zavření karvinských dolů Darkov a ČSA počátkem roku 2021 jich zbyla zhruba polovina a v dalších letech jejich počet dál klesal. Před zavřením Dolu ČSM zaměstnávalo OKD zhruba 2300 lidí.
