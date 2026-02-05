Dohoda o volném obchodu, kterou na konci ledna uzavřely Evropská unie a Indie, se týká víc než dvou miliard lidí. Americký prezident na ni zareagoval snížením cel, která předtím na Indii uvalil – podle všeho nechtěl, aby se Indové začali ekonomicky příliš orientovat na EU. Unie je už teď pro Indii největším obchodním partnerem s těsným náskokem před Spojenými státy.
Jde o jeden z příkladů, které vypovídají o stavu mezinárodního obchodu. Jeho objem stále roste, navzdory už několik let převažující rétorice o úpadku, nebo dokonce konci globalizace. A navzdory Trumpově často chaotické politice, kdy jeden den uvaluje vysoká cla, aby je zanedlouho zrušil nebo snížil. Celkově přitom míra amerických cel za poslední rok, kdy je Trump zpět ve funkci, výrazně vzrostla – a USA přesto i nadále zůstávají největším světovým dovozcem zboží. „Americký prezident je mocný. Ale tržní síly jsou mocnější,“ tvrdí proto Alan Beattie, autor respektované rubriky Trade Secrets deníku Financial Times. Navzdory tomu je ale zřejmé, že se globalizace proměňuje. A že současný příznivý stav mezinárodního obchodu se brzy může podstatně změnit.
Co se dočtete dál
- Jak se mezinárodní obchod proměnil už teď a proč to vede k menší efektivitě.
- Proč Trumpova cla zatím na obchod neměla žádný podstatný dopad.
- Co může být mnohem větší hrozbou.
