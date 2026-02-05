Bezmála po třech letech vyšetřování policie obvinila údajné strůjce obřího podvodu se spotřební elektronikou z takzvané kauzy Mamut. Ve čtvrtek to ČTK sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Ačkoliv nejmenoval konkrétní firmu a osoby, uvedl, že policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun.
Podle kriminalistů vylákala tato organizovaná skupina pod smyšlenou záminkou přes 400 tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků zejména značky Apple, přičemž poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně jednoho mobilního operátora.
Obvinění lidé páchali podle centrály trestnou činnost v letech 2018 až 2023, a to v čele jimi ovládaných firem. Poškozené dodavatele uvedli v omyl tvrzením, že odebraná elektronika je určená pro zaměstnance skupiny ovládané obchodní korporací.
„Podle našich závěrů však zboží do skupiny této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili,“ popsal Ibehej.
Mám si stoupnout a říct J&T a T-Mobilu, že jim odevzdám akcie Unicornu? To se asi zbláznili. Vladimír Kovář o kauze Mamut
Vedle mobilních telefonů, hodinek a notebooků se podvod podle kriminalistů týkal také sluchátek či tabletů. Centrála zajistila v rámci trestního řízení majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.
Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí až desetileté vězení. Kauzu s názvem Mamut dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, doplnil mluvčí NCOZ.
Podle dřívějších informací v případu zmizelo 107 tisíc iPhonů a 361 tisíc sluchátek dodávaných přes e-shop Mamut.cz ze skupiny miliardáře Vladimíra Kováře, mimo jiné majitele IT skupiny Unicorn, firmám SBJ Trade a J.A.E podnikatele Břetislava Janouška. Ty měly část z nich následně pronajímat koncovým zákazníkům. Firma ale v roce 2023 zkrachovala a zboží se nenašlo.
