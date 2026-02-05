Česká národní banka (ČNB) zlepšila výhled českého hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) podle ve čtvrtek zveřejněné prognózy letos vzroste o 2,9 procenta, listopadová predikce ČNB čekala růst 2,4 procenta. Centrální banka zároveň snížila odhad očekávané inflace. V průměru by měla být 1,6 procenta, listopadová prognóza očekávala 2,2 procenta.
Rychlejší hospodářský růst si podle ČNB udrží Česko i v roce 2027, kdy by se HDP měl rovněž zvýšit o 2,9 procenta. Inflace v příštím roce podle centrální banky opět zrychlí a dosáhne 2,1 procenta. „Letošní přechodný pokles inflace odráží především dopad převedení poplatků za obnovitelné zdroje energie na státní rozpočet,“ podotkl guvernér ČNB Aleš Michl.
ČNB je ve výhledu pro letošní rok optimističtější než ministerstvo financí, jehož lednová prognóza očekávala růst HDP 2,4 procenta. Centrální banka také očekává umírněnější vývoj spotřebitelských cen, protože podle predikce ministerstva financí dosáhne letošní průměrná inflace 2,1 procenta.
Inflace je pod dvěma procenty, bez štědré vlády by tam ale nebyla. Co znamená leden z pohledu měnové politiky
Prognóza ČNB rovněž očekává silnější kurz koruny, než s jakým počítala listopadová predikce. Letos bude podle aktuální prognózy průměrný kurz koruny 24,40 CZK/EUR, proti listopadovému odhadu by česká měna měla být o 20 haléřů silnější. V příštím roce by měla koruna mírně oslabit na průměrných 24,50 CZK/EUR.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist