Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) v pondělí znovu spustila reaktor v jaderné elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě. Informují o tom tiskové agentury. Zařízení, které se nachází v prefektuře Niigata severozápadně od Tokia, mělo být poprvé od havárie jaderné elektrárny Fukušima z roku 2011 spuštěno už v lednu, kvůli technické závadě byl však tehdy restart zastaven.
Elektrárna má sedm bloků a restart se zatím týká jen reaktoru číslo 6. Provozovatel původně předpokládal, že s restartem začne 20. ledna, kvůli technickým problémům ale začátek posunul o dva dny. Ani pak se ale proces nezdařil - když se rozezněl alarm, společnost TEPCO musela proces po několika hodinách zastavit. V pondělí uvedla, že příčinu problémů zná a už je odstranila.
Provozovatel jadernou elektrárnu Kašiwazaki-Kariwa znovu spustil navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti. Na začátku ledna předalo společnosti TEPCO a japonskému úřadu pro jadernou regulaci několik sdružení petici proti znovuzprovoznění elektrárny s téměř 40 tisíci podpisy. Zdůrazňují v ní, že elektrárna se nachází v seismicky aktivní oblasti, kde bylo v roce 2007 silné zemětřesení.
Alarm se 22. ledna v elektrárně ozval v časných ranních hodinách při vysouvání regulačních tyčí, zhruba pět hodin po začátku restartu. Alarm signalizoval abnormality v měniči, který řídí rychlost motoru, jenž pohybuje regulačními tyčemi, což provozovatele přimělo, aby reaktor odstavil do doby, než zjistí příčinu.
Zlato roste, dolar klesá a stopy vedou zase do Japonska. Z čeho mají investoři největší obavy?
Samotný měnič podle vyšetřování nebyl poškozen, alarm byl však nastaven příliš citlivě na detekci změn elektrického proudu. Vzhledem k tomu, že abnormality u regulačních tyčí mohou být zachyceny jinými alarmovými systémy, rozhodl se provozovatel upravit nastavení měniče tak, aby ho tyto změny nespouštěly.
Společnost TEPCO uvádí, že reaktor číslo 6 má 205 regulačních tyčí a že plánuje všechny z nich v průběhu pondělí vysunout. Očekává totiž, že reaktor dosáhne takzvané kritičnosti, tedy že se v jeho aktivní zóně ustálí řetězová reakce jaderného štěpení.
Společnost následně spustí turbínu a od neděle zahájí zkušební výrobu a přenos elektřiny, stejně jako kontroly zařízení opětovným odstavením reaktoru. Firma uvedla, že pokud nebudou při zvýšení výkonu na téměř plnou kapacitu zjištěny žádné problémy, přejde 18. března ke komerčnímu provozu.
Japonsko mělo před havárií ve Fukušimě 54 aktivních reaktorů v různých částech země a přibližně 30 procent vyrobené elektřiny pocházelo z jádra. Po ničivém zemětřesení a mohutné vlně cunami selhaly chladicí systémy reaktorů v komplexu Fukušima Daiiči a do ovzduší unikly radioaktivní látky, což si vyžádalo evakuaci stovek tisíc lidí. Japonsko přechodně odpojilo všechny reaktory, od roku 2015 začalo znovu uvádět do provozu jen ty, které splnily přísnější požadavky na bezpečnost.
Havárie ve Fukušimě měla dalekosáhlé dopady, například německá vláda tehdy kvůli katastrofě zásadně změnila postoj k jaderné energetice. Kancléřka Angela Merkelová krátce po havárii oznámila, že Německo postupně všechny jaderné bloky uzavře. Poslední tři jaderné elektrárny Němci odpojili od sítě v roce 2023, energii z jádra tak Německo přestalo vyrábět po více než 60 letech.
