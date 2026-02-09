Investoři si mohli na konci minulého týdne oddechnout. Po třech dnech, kdy se trhy zabarvily do červena kvůli výprodeji technologických titulů a kryptoměn, se v pátek akciové indexy konečně obrátily směrem vzhůru a začaly umazávat ztráty. Nemusí to ale znamenat, že jízda na horské dráze skončila. Například experti z Goldman Sachs varují před dalšími výprodeji.
Co se dočtete dál
- Před čím experti Goldman Sachs varují.
- Jak to může ovlivnit obchodování.
- Co vede k výrazným výkyvům cen akcií.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.